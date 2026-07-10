Saint James Buka Showroom di Sunset Road Seminyak, Incar Industri Hospitality Bali

bali.jpnn.com, SEMINYAK - Brand porselen premium terkemuka, Saint James Tableware, resmi melebarkan sayapnya ke Pulau Bali.

Acara Grand Opening showroom perdana yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Seminyak, Badung, digelar secara eksklusif, Jumat (10/7) sore, dihadiri para chef ternama, pemilik restoran, serta pelaku industri perhotelan (hospitality).

Hadir langsung dalam peresmian tersebut Direktur Utama Saint James Kim Young-joo.

Kim Young-joo mengungkapkan bahwa ekspansi ini didasari oleh potensi pasar Bali yang luar biasa besar, tetapi masih kekurangan pasokan peranti makan (tableware) berkualitas tinggi.

"Awalnya saya ke Bali untuk berlibur.

Selama di sini, saya memperhatikan piring-piring yang digunakan di hotel dan restoran.

Untuk mencari yang benar-benar high quality ternyata cukup susah. Itulah mengapa kami hadir di sini," ujar Kim Young-joo.

Showroom di Bali ini menjadi gerai retail ketiga setelah Senopati dan Pondok Indah di Jakarta.