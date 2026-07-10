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Saint James Buka Showroom di Sunset Road Seminyak, Incar Industri Hospitality Bali

Jumat, 10 Juli 2026 – 19:57 WIB
Saint James Buka Showroom di Sunset Road Seminyak, Incar Industri Hospitality Bali - JPNN.com Bali
Para pengunjung melihat produk baru Saint James saat grand opening di showroom baru di Jalan Sunset Road, Seminyak, Kuta, Badung, Jumat (10/7). Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, SEMINYAK - Brand porselen premium terkemuka, Saint James Tableware, resmi melebarkan sayapnya ke Pulau Bali.

Acara Grand Opening showroom perdana yang berlokasi di Jalan Sunset Road, Seminyak, Badung, digelar secara eksklusif, Jumat (10/7) sore, dihadiri para chef ternama, pemilik restoran, serta pelaku industri perhotelan (hospitality).

Hadir langsung dalam peresmian tersebut Direktur Utama Saint James Kim Young-joo.

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Kim Young-joo mengungkapkan bahwa ekspansi ini didasari oleh potensi pasar Bali yang luar biasa besar, tetapi masih kekurangan pasokan peranti makan (tableware) berkualitas tinggi.

"Awalnya saya ke Bali untuk berlibur.

Selama di sini, saya memperhatikan piring-piring yang digunakan di hotel dan restoran.

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Untuk mencari yang benar-benar high quality ternyata cukup susah. Itulah mengapa kami hadir di sini," ujar Kim Young-joo.

Showroom di Bali ini menjadi gerai retail ketiga setelah Senopati dan Pondok Indah di Jakarta.

Brand porselen premium terkemuka, Saint James Tableware, resmi melebarkan sayapnya ke Pulau Bali dengan membuka showroom baru di Jalan Sunset Road Seminyak
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TAGS   Saint James Saint James Tableware Showroom Bali hospitality Industri Hospitality Bali TKDM Tableware hotel Horeka

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