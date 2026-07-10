Koster Minta REI Tiru Konsep Hunian Hemat Lahan Ala Jepang, Sebut Bali Kecil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mengajak para pengembang perumahan yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) untuk berkolaborasi merancang konsep hunian masa depan yang lebih hemat lahan.

Langkah ini dinilai mendesak guna mengantisipasi menyusutnya ketersediaan lahan di Bali seiring pertumbuhan penduduk yang terus meningkat.

Tantangan keterbatasan lahan ini disampaikan langsung oleh Koster saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) REI Bali di Denpasar, Rabu (8/7) lalu.

Menurut Koster, industri perumahan di Bali sudah saatnya bertransformasi dan tidak bisa lagi menggunakan pola lama.

"Bali itu kecil, luasnya hanya 5.590 km persegi. Secara umum tingkat kepadatan penduduk masih bagus, kecuali Kota Denpasar," ujar Koster.

Koster menekankan bahwa Bali membutuhkan desain perumahan baru yang adaptif, baik untuk kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Penggunaan lahan yang efisien harus menjadi prioritas utama para pengembang saat ini.

"Kita harus punya desain perumahan dengan pemanfaatan lahan yang lebih efisien.