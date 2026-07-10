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Koster Kejar Target Bali Mandiri Energi, Nusa Penida Simpan Potensi Raksasa

Jumat, 10 Juli 2026 – 10:40 WIB
Koster Kejar Target Bali Mandiri Energi, Nusa Penida Simpan Potensi Raksasa - JPNN.com Bali
Ilustrasi jaringan listrik PT PLN (Persero). Foto: ANTARA/Mulyana

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali harus mandiri energi dan tidak bergantung dengan pasokan energi dari luar.

Hal tersebut ia sampaikan saat memimpin Focus Group Discussion (FGD) Implementasi Penataan Ruang Laut Berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) di Ruang Rapat Kertha Sabha, Jaya Sabha Denpasar, Kamis (9/7).

Koster menyampaikan bahwa sangat riskan jika Bali masih bergantung dengan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan energinya.

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Terlebih konsumsi energi di Bali terus meningkat setiap tahunnya akibat pertumbuhan industri dan pariwisata.

“Bali harus mandiri energi dengan memanfaatkan energi bersih dan terbarukan,” ujar Gubernur Wayan Koster.

Kebutuhan energi listrik di Bali saat ini berkisar 1.300 MW hingga 1.400 MW dimana 400 MW masih bergantung pada jaringan interkoneksi kabel bawah laut dari PLTU Paiton di Jawa Timur.

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Guna mewujudkan visi Bali Mandiri Energi berbasis energi bersih sebagaimana Pergub No. 45 Tahun 2019), Gubernur Koster menggeber tiga strategi hijau sekaligus.

Langkah pertama dimulai dari akselerasi pemasangan PLTS Atap secara massal di gedung pemprov, hotel, dan sektor industri.

Gubernur Wayan Koster menegaskan bahwa Bali harus mandiri energi dan tidak bergantung dengan pasokan energi dari luar.
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TAGS   Koster gubernur koster Bali Mandiri Energi Selat Nusa Penida energi baru terbarukan EBT Bali listrik

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