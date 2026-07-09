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Ambil Paspor di Imigrasi Ngurah Rai Kini Bisa Lewat Gosend, tak Perlu Antre Lagi

Kamis, 09 Juli 2026 – 22:29 WIB
Ambil Paspor di Imigrasi Ngurah Rai Kini Bisa Lewat Gosend, tak Perlu Antre Lagi - JPNN.com Bali
Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menjalin kerja sama strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (6/7) lalu. Foto: Humas Imigrasi Ngurah Rai

bali.jpnn.com, KUTA - Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai menjalin kerja sama strategis dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Kantor Imigrasi Ngurah Rai, Senin (6/7) lalu.

Kolaborasi ini menghadirkan inovasi baru berupa integrasi pengantaran Paspor RI langsung ke rumah pemohon melalui fitur GoSend pada aplikasi Gojek.

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Langkah inovatif ini diharapkan dapat memberikan efisiensi tinggi serta nilai tambah yang signifikan bagi masyarakat yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian proses permohonan paspor.

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Bugie Kurniawan menekankan bahwa pelayanan publik merupakan fungsi utama pemerintah yang kualitasnya wajib terus ditingkatkan seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi.

"Penandatanganan perjanjian kerja sama pada hari ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah dengan sektor swasta dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

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Melalui kerja sama ini, layanan pengantaran paspor via aplikasi Gojek diharapkan memberikan kemudahan dan efisiensi nyata." ujar Bugie Kurniawan.

Namun, kata Bugie, keberhasilan suatu kerja sama tidak hanya ditentukan oleh penandatanganan dokumen di atas kertas, melainkan oleh komitmen seluruh pihak.

Kolaborasi ini menghadirkan inovasi baru berupa integrasi pengantaran Paspor RI langsung ke rumah pemohon melalui fitur GoSend pada aplikasi Gojek.
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TAGS   paspor Paspor RI imigrasi ngurah rai Gojek Aplikasi Gosend PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan

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