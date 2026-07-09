Imigrasi Ngurah Rai Buka Immigration Lounge di Mal, Bisa Urus Paspor hingga Visa

bali.jpnn.com, KUTA - Mengurus paspor dan visa di Bali kini bisa dilakukan sambil jalan-jalan di mal.

Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai resmi menggelar soft opening Immigration Lounge di Discovery Mall Bali, Kuta, Rabu kemarin (8/7).

Fasilitas ini mencetak sejarah sebagai layanan keimigrasian pertama di Bali yang beroperasi di dalam pusat perbelanjaan.

Langkah strategis ini diambil untuk mendekatkan pelayanan publik langsung ke pusat aktivitas masyarakat dan wisatawan.

"Kami berharap Immigration Lounge ini menjadi wajah baru pelayanan keimigrasian.

Tidak hanya memberikan kemudahan akses, tetapi juga menghadirkan pengalaman yang cepat, nyaman, dan berkualitas," ujar Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan Kamis (9/7).

Berbagai layanan keimigrasian tersedia di Immigration Lounge, meliputi penerbitan Paspor Republik Indonesia, layanan Izin Tinggal Kunjungan, layanan Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Izin Tinggal Tetap (KITAP), serta layanan Golden Visa.

Immigration Lounge beroperasi pada Senin hingga Jumat (setiap hari kerja) pukul 10.00–17.00 WITA.