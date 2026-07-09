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Kalender Bali Kamis (9/7): Baik untuk Pindah Rumah, Membuat Paketok & Santeb

Kamis, 09 Juli 2026 – 05:51 WIB
Kalender Bali Kamis (9/7): Baik untuk Pindah Rumah, Membuat Paketok & Santeb - JPNN.com Bali
Kalender Bali Kamis 9 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Medangsia. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (9/7) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Paing Medangsia.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (9/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Kamis 9 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Paing Medangsia: Hari baik untuk pindah rumah, membuat paketok & santeb
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TAGS   kalender Kalender Bali Hindari Pindah Rumah Paketok Santeb Kalender Bali Kamis 9 Juli 2026 Wraspati Paing Medangsia Ala Ayuning Dewasa Ayu Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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