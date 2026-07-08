Epson Rilis Printer Generasi SureColor SC-F20030, Dominasi Pasar Tekstil Digital

bali.jpnn.com, SURABAYA - Epson memperkuat portofolio solusi percetakan tekstil industri di Indonesia dengan meluncurkan produk teranyarnya SureColor SC-F20030 di ajang Surabaya Printing Expo (SPE) 2026.

Kehadiran printer dye-sublimation raksasa berukuran 76 inci ini menjadi bagian dari komitmen nyata Epson dalam mendukung transformasi industri tekstil nasional.

Solusi ini dirancang khusus untuk memacu proses produksi digital yang tidak hanya berkecepatan tinggi, tetapi juga ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Peluncuran SureColor SC-F20030 ini menjadi jawaban tepat di tengah melonjaknya kebutuhan industri fesyen dan tekstil terhadap efisiensi kerja.

Produsen masa kini dituntut untuk menghasilkan produktivitas tinggi sekaligus fleksibel dalam memenuhi tren pasar yang berubah dengan sangat cepat.

Berdasar riset Epson-IDC Digital Textile Printing Trends in Southeast Asia, teknologi cetak digital dye-sublimation mampu memacu pendapatan hingga delapan kali lipat dibanding sablon konvensional.

Data ini membuka gerbang lebar untuk menguasai pasar premium (fesyen, baju olahraga, interior, dan alas kaki).

"Digitalisasi tekstil bukan lagi sekadar tren, tetapi syarat mutlak untuk bertahan di pasar," ujar Head of Vertical Business Epson Indonesia Ario Aditya.