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KONI Bali & Badung Puji SMK Prada Bebaskan Biaya Siswa Berprestasi di Porjar 2026

Rabu, 08 Juli 2026 – 19:13 WIB
KONI Bali & Badung Puji SMK Prada Bebaskan Biaya Siswa Berprestasi di Porjar 2026 - JPNN.com Bali
Sekretaris KONI Badung I Ketut Widia Astika dan Sekretaris KONI Bali I Ketut Jagrasunu mengapresiasi langkah SMK Prada membebaskan biaya SPP siswanya yang berprestasi di Porjar 2026. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Bali dan KONI Badung memuji sekaligus mengapresiasi langkah SMK Pariwisata Dalung (Prada) membebaskan biaya sekolah bagi siswa berprestasi pada ajang Porsenijar Bali 2026.

KONI berharap sekolah lain di Bali meniru langkah SMK Prada.

Upaya ini menurut KONI menjadi motivasi para siswa berjuang keras dalam proses pembinaannya bersama Pengprov atau pengcab olahraga.  

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Sekretaris KONI Badung I Ketut Widia Astika mengucapkan terima kasih kepada SMK Prada yang telah memperhatikan para siswa yang kelak menjadi atlet Badung dan Bali itu.

"Kami dari KONI Badung sangat mengapresiasi dan berterima kasih atas langkah SMK Prada yang memberikan penghargaan tinggi kepada siswa berprestasi di ajang Porsenijar maupun event lainnya,” ujar I Ketut Widia Astika kepada awak media.

Menurut mantan Kadispora Badung ini, langkah SMK Prada adalah bentuk kepedulian nyata sekolah terhadap masa depan atlet.

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“Kebijakan ini pasti menjadi motivasi besar bagi siswa sekaligus suntikan dukungan luar biasa bagi pembinaan atlet pelajar kita,” imbuhnya.

I Ketut Widia Astika berharap sekolah lain di Gumi Keris mengikuti jejak brilian SMK Prada.

KONI Bali dan Badung memuji dan mengapresiasi SMK Pariwisata Dalung (Prada) membebaskan biaya sekolah siswa berprestasi di ajang Porsenijar Bali 2026.
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TAGS   koni bali KONI Badung SMK Prada Bebas SPP atlet Porjar Bali 2026 Porsenijar 2026 medali emas medali perak

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