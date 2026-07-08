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Danantara Suntik PSEL Bali Rp3 Triliun, Pakai Teknologi Teruji di 50 Negara

Rabu, 08 Juli 2026 – 18:35 WIB
Danantara Suntik PSEL Bali Rp3 Triliun, Pakai Teknologi Teruji di 50 Negara - JPNN.com Bali
Danantara Indonesia resmi memulai proyek ambisius Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Denpasar, Bali, Rabu (8/7). Foto: Danantara Indonesia

bali.jpnn.com, DENPASAR - Danantara Indonesia resmi memulai proyek ambisius Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bernilai Rp3 triliun di Denpasar, Bali, Rabu (8/7).

Proyek ini menandai langkah awal pengelolaan sampah modern di Pulau Bali dengan jaminan penggunaan teknologi yang sudah teruji secara global.

"Hari ini sangat bersejarah.

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Inilah pertama kalinya dalam program Danantara Waste-to-Energy atau PSEL dilakukan groundbreaking pertama di Bali," ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani dilansir dari Antara.

Menurut Rosan, proyek ini merupakan gerak cepat Danantara untuk menjawab instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam menyelesaikan darurat masalah sampah secara kilat, tetapi tetap ramah lingkungan.

Melalui PT Danantara Investment Management (DIM) dan PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera), Danantara berhasil menggandeng mitra pemilik teknologi proven (teruji) yang telah sukses diterapkan di 50 negara.

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Teknologi ini memiliki keunggulan luar biasa dalam mengolah segala jenis kondisi sampah tanpa mencemari lingkungan sekitar.

"Mau sampah baru atau sampah lama, semua bisa diserap dan diolah.

Danantara Indonesia resmi memulai proyek ambisius Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) bernilai Rp3 triliun di Denpasar, Bali
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TAGS   Danantara Danantara Indonesia PSEL Denpasar psel Bali Pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani sampah emisi sampah Investasi PSEL Denpasar

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