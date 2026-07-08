Tak Ada Psikiater, Rudenim Denpasar Gandeng RSJ Bangli Pantau Kesehatan Jiwa Deteni

bali.jpnn.com, BANGLI - Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Denpasar resmi menjalin kerja sama strategis dengan Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Manah Shanti Mahottama, Bangli.

Sinergi ini dikukuhkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung Selasa kemarin (7/7) di RSJ Manah Shanti Mahottama, Bangli, Bali.

Langkah progresif ini diambil sebagai komitmen nyata kedua instansi dalam memperkuat kualitas pelayanan Kesehatan.

Khususnya dalam memberikan penanganan medis yang cepat dan tepat bagi para deteni yang mengalami gangguan atau membutuhkan perawatan kesehatan jiwa.

Penandatanganan PKS dihadiri Kepala Rudenim Denpasar Teguh Mentalyadi, Direktur RSJ Manah Shanti Mahottama dr. Ni Wayan Murdani dan Kabag Tata Usaha dan Umum Kanwil Ditjen Imigrasi Bali Moch. Andri Budiman.

Direktur RSJ Manah Shanti Mahottama dr. Ni Wayan Murdani menegaskan bahwa rumah sakit yang dipimpinnya kini tengah melakukan transformasi besar.

Rumah sakit ini tidak lagi membatasi diri sebagai faskes khusus, melainkan telah berkembang untuk memenuhi kebutuhan medis masyarakat secara inklusif dan menyeluruh.

RSJ Manah Shanti Mahottama turut menyediakan layanan rawat inap dan rawat intensif dengan kapasitas 300 tempat tidur dan saat ini menangani 196 pasien.