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21 Penyu Hijau Sitaan Polairud Polda Bali Dilepasliarkan di Perairan KEK Kura-Kura

Rabu, 08 Juli 2026 – 16:45 WIB
21 Penyu Hijau Sitaan Polairud Polda Bali Dilepasliarkan di Perairan KEK Kura-Kura - JPNN.com Bali
21 ekor penyu hijau (Chelonia mydas) akhirnya kembali ke habitat alaminya di pesisir Pulau Serangan, Denpasar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali setelah diamankan dari tangan penyelundup di Buleleng, Bali. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - 21 ekor penyu hijau (Chelonia mydas) akhirnya kembali ke habitat alaminya di pesisir Pulau Serangan, Denpasar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.

Puluhan penyu ini berhasil diselamatkan jajaran Ditpolairud Polda Bali dari upaya penyelundupan ilegal di kawasan Gerokgak, Buleleng, berkat sinergi bersama masyarakat dan nelayan.

Aksi pelepasliaran ini merupakan hasil kolaborasi solid lintas sektor, melibatkan Ditpolairud Polda Bali, BKKPN Denpasar (KKP), Turtle Conservation and Education Center (TCEC) Serangan, Marine Guard Foundation, WWF dan manajemen PT Bali Turtle Island Development (BTID).

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Kasubdit Penegakan Hukum Ditpolairud Polda Bali AKBP Nanang Pri Hasmoko menegaskan bahwa penindakan tegas terus dilakukan untuk memutus rantai perdagangan penyu ilegal.

"Polda Bali sangat intens dalam pencegahan dan penindakan penyelundupan penyu.

Lewat kolaborasi ini, kita bisa rutin mengecek pesisir pantai yang menjadi zona pelestarian dan tempat penyu bertelur," kata AKBP Nanang Pri Hasmoko.

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Ia juga menyoroti alasan pemilihan KEK Kura Kura Bali sebagai lokasi pelepasan 21 ekor penyu hijau ke alam bebas.

Menurutnya, area pesisir KEK Kura Kura Bali memiliki sistem pengamanan yang baik, sehingga aman dari ancaman pemburu liar yang ingin menangkap kembali penyu tersebut.

21 ekor penyu hijau (Chelonia mydas) akhirnya kembali ke habitat alaminya di pesisir Pulau Serangan, Denpasar, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali.
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TAGS   penyu hijau polda bali Ditpolairud Polda Bali KEK Kura-kura PT BTID Buleleng TCEC Serangan BKKPN Denpasar KKP

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