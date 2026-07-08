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Bupati Kembang Lantik Lima Kepala OPD Baru di Gunungan Sampah TPA Peh

Rabu, 08 Juli 2026 – 12:03 WIB
Bupati Kembang Lantik Lima Kepala OPD Baru di Gunungan Sampah TPA Peh - JPNN.com Bali
Bupati Jembrana Kembang Hartawan melakukan prosesi pengambilan sumpah jabatan eselon II di TPA Peh, Negara, kemarin (7/7) sore. Foto: Pemkab Jembrana

bali.jpnn.com, JEMBRANA - Cetak sejarah, Pemkab Jembrana untuk pertama kalinya menerapkan sistem Manajemen Talenta berbasis merit dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Hasilnya, lima Kepala OPD definitif resmi dilantik oleh Bupati Jembrana pada Selasa (7/7) sore kemarin.

Kelimanya, yakni Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan I Wayan Putra Mahardika yang dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (LHPKP).

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Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jembrana I Wayan Harta Wijaya dilantik menjadi Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.

Camat Mendoyo I Putu Nova Noviana dilantik jadi Sekretaris DPRD Jembrana.

Camat Melaya I Putu Oka Santhika dilantik sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Jembrana.

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Sekretaris Dinas Kominfo I Made Cipta Wahyudi dilantik sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Jembrana.

Uniknya, prosesi pengambilan sumpah jabatan eselon II ini digelar di lokasi yang tak biasa dan sarat pesan mendalam, yakni di tengah gunungan sampah Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Peh, Desa Kaliakah, Negara.

Bupati Jembrana Kembang Hartawan melakukan prosesi pengambilan sumpah jabatan eselon II di TPA Peh, Negara, kemarin (7/7) sore.
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TAGS   Bupati Kembang Hartawan kepala OPD TPA Peh sampah Gunungan Sampah pemkab jembrana

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