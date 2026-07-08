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Kalender Bali Rabu (8/7): Mengandung Sifat Mengecewakan, Sebaiknya Begini

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:41 WIB
Kalender Bali Rabu (8/7): Mengandung Sifat Mengecewakan, Sebaiknya Begini - JPNN.com Bali
Kalender Bali Rabu 8 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Umanis Medangsia. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (8/7) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Umanis Medangsia.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (8/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Rabu 8 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Umanis Medangsia: Mengandung sifat mengecewakan, sebaiknya begini
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TAGS   kalender Kalender Bali Sifat Mengecewakan Ala Ayuning Dewasa Ayu Kalender Bali Rabu 8 Juli 2026 Dewasa Ayu Buda Umanis Medangsia Hari Baik Kalender Bali

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