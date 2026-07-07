JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Semester 1 2026: Imigrasi Deportasi 3.260 WNA, Saring Warga Asing Berkualitas

Semester 1 2026: Imigrasi Deportasi 3.260 WNA, Saring Warga Asing Berkualitas

Selasa, 07 Juli 2026 – 16:29 WIB
Semester 1 2026: Imigrasi Deportasi 3.260 WNA, Saring Warga Asing Berkualitas - JPNN.com Bali
Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko memberikan keterangan kepada awak media di Denpasar, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi makin memperketat pengawasan terhadap Warga Negara Asing (WNA) di Indonesia.

Langkah tegas ini diambil demi menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban umum dari pelintas internasional yang menyalahi aturan.

Sepanjang semester 1 2026, Ditjen Imigrasi telah menjatuhkan 10.911 tindakan administratif keimigrasian.

Baca Juga:

Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.260 WNA resmi dideportasi dan dibatalkan izin tinggalnya karena terbukti melakukan aktivitas berbahaya serta melanggar hukum yang berlaku.

Tidak hanya sanksi administrasi, Imigrasi juga membawa para pelanggar berat ke ranah hukum. Saat ini, terdapat 23 WNA yang sedang menjalani proses hukum dengan perincian, 17 orang dalam tahap penyidikan, empat dalam proses persidangan dan satu lagi telah dijatuhi vonis berkekuatan hukum tetap (inkracht).

"Kami tidak berkompromi dengan orang asing yang mengancam ketertiban umum.

Baca Juga:

Setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku," ujar Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, Senin (6/7).

Untuk layanan domestik, Imigrasi telah menerbitkan 1.673.816 paspor, dengan 9.017 permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Sebanyak 3.260 WNA resmi dideportasi dan dibatalkan izin tinggalnya karena terbukti melakukan aktivitas berbahaya serta melanggar hukum yang berlaku.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   imigrasi Ditjen Imigrasi deportasi WNA penangkapan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko warga asing paspor ITAP ITAS

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel - JPNN.com Bali

    Bali United Kental Nuansa Belanda, Remco Balk Geser Posisi Thijmen Goppel

  2. Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur - JPNN.com Bali

    Remco Balk Resmi Gabung Bali United, Tandem Maut Jort Sande di SC Cambuur

  3. Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim - JPNN.com Bali

    Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU