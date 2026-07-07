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PNBP Visa Semester I 2026 Tembus Rp2,8 T, Australia & China Dominasi Kunjungan

Selasa, 07 Juli 2026 – 16:16 WIB
PNBP Visa Semester I 2026 Tembus Rp2,8 T, Australia & China Dominasi Kunjungan - JPNN.com Bali
Petugas Imigrasi melayani wisatawan di autogate Bandara Ngurah Rai Bali. Pada Semester I 2026, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa melonjak 6,42 persen mencapai Rp2,81 triliun. Foto: Humas Ditjen Imigrasi

bali.jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi mencatatkan performa impresif di tengah ketidakpastian kondisi global.

Pada Semester I 2026, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa melonjak 6,42 persen mencapai Rp2,81 triliun.

Angka ini meningkat signifikan dibanding periode yang sama di tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp2,64 triliun.

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Tren positif ini membuktikan bahwa minat dan aktivitas internasional ke Indonesia tetap tumbuh kokoh meski situasi ekonomi dunia sedang dinamis.

Sepanjang semester I-2026, total penerbitan visa tercatat sebanyak 3.924.500, menurun 6,77% dibandingkan tahun 2025 yang mencapai 4.209.465 penerbitan.

Penurunan signifikan terjadi pada Bebas Visa Kunjungan (BVK) yang menyusut 87,91 persen dari 438.423 penerbitan pada 2025 menjadi 52.999 penerbitan 2026 di periode yang sama.

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Meskipun demikian, penerbitan visa kunjungan indeks C1 justru menunjukkan peningkatan 2,76 persen dengan 3.829.902 penerbitan dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 3.726.855.

Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menekankan fokus imigrasi saat ini tidak lagi mengejar kuantitas, melainkan meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan yang berbasis pada efisiensi.

Pada Semester I 2026, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor visa melonjak 6,42 persen mencapai Rp2,81 triliun.
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TAGS   Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP visa PNBP Visa Ditjen Imigrasi wisman turis Australia China Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko

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