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Roatex Susun Skenario Uji Coba MLFF, Tol Bali Mandara Jadi Opsi Utama

Selasa, 07 Juli 2026 – 14:25 WIB
Roatex Susun Skenario Uji Coba MLFF, Tol Bali Mandara Jadi Opsi Utama - JPNN.com Bali
Transaksi Tol Nir Sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) diujicobakan di Tol Bali - Mandara. Foto: ANTARA/HO-Kementerian PUPR

bali.jpnn.com, DENPASAR - PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) bergerak cepat mematangkan persiapan teknis menjelang uji coba sistem transaksi tol nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF).

Tol Bali Mandara (TBM) kembali mencuat sebagai opsi utama lokasi percontohan proyek transisi teknologi tersebut.

Direktur RITS Renaldi Utomo mengungkapkan bahwa pihaknya saat ini sedang intensif menyusun berbagai skenario teknis untuk mengantisipasi segala kondisi di lapangan saat uji coba berlangsung.

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"Koordinasi antara pemerintah dan investor berjalan sangat baik.

Kami melihat pemerintah tetap berkomitmen penuh untuk melanjutkan proyek MLFF ini," ujar Renaldi Utomo dilansir dari Antara.

Meskipun Tol Bali Mandara sudah dibidik sejak awal sebagai lokasi pilot project, RITS menegaskan bahwa keputusan final mengenai waktu dan lokasi mutlak berada di tangan pemerintah.

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“Bali tetap menjadi prioritas utama target uji coba, meski tidak menutup kemungkinan adanya alternatif ruas tol lain,” kata Renaldi Utomo.

RITS memastikan seluruh proses tetap mengacu pada kontrak kerja sama MLFF yang sah sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja (SPK) pada 15 Maret 2022.

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) bergerak cepat mematangkan persiapan teknis uji coba sistem transaksi tol nirsentuh berbasis Multi Lane Free Flow (MLFF)
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TAGS   Roatex PT Roatex Indonesia Toll System Multi Lane Free Flow MLFF Tol Bali Mandara Bali Uji Coba MLFF

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