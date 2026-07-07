BMKG: Bali Masuk Puncak Kemarau Agustus 2026, Waspada El Nino Lebih Kering!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi Indonesia akan memasuki puncak musim kemarau pada periode Juli hingga September 2026.

Seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk segera melakukan langkah antisipasi guna menjaga ketersediaan air bersih, kondisi kesehatan, dan stabilitas sektor-sektor terdampak.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, memaparkan bahwa puncak kemarau ini akan terjadi secara bertahap di berbagai wilayah Indonesia.

Puncak kemarau pada Juli 2026 mencakup 83 Zona Musim (ZOM) atau 12,26 persen luas daratan Indonesia.

Pada Agustus 2026, puncak kemarau terjadi di 369 ZOM atau 48,84 persen luas daratan dan 169 ZOM atau 25,41 persen luas daratan pada September.

Wilayah yang diprediksi mengalami puncak kemarau pada Juli 2026 meliputi sebagian Sumatra, sebagian kecil Kalimantan dan Jawa, Nusa Tenggara Timur bagian Selatan.

Kemudian Sulawesi Barat bagian utara, Sulawesi Tengah bagian barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian selatan, Papua Barat bagian Tengah, dan Papua bagian timur

Pada Agustus 2026, puncak musim kemarau terjadi di Sumatra bagian tengah, sebagian besar Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat dan sebagian Nusa Tenggara Timur.