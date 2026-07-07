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Kalender Bali Selasa (7/7): Hari Baik Memberi Nasihat & Membuat Peraturan

Selasa, 07 Juli 2026 – 05:55 WIB
Kalender Bali Selasa (7/7): Hari Baik Memberi Nasihat & Membuat Peraturan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 7 Juli 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Medangsia. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Selasa hari ini (7/7) berdasarkan kalender Bali masuk Anggara Kasih Medangsia.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Selasa hari ini (7/7) dilansir dari kalenderbali.org:

        

Kalender Bali Selasa 7 Juli 2026 bertepatan dengan Anggara Kasih Medangsia: Hari baik untuk memberi nasihat & membuat peraturan
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik Memberi Nasihat Dewasa Ayu Hari Baik Membuat Peraturan Kalender Bali Selasa 7 Juli 2026 Ala Ayuning Dewasa Ayu Anggara Kasih Medangsia Hari Baik Kalender Bali

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