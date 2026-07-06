SPMB 2026 Bali: Sekolah di Kota Membeludak, SMAN 1 Marga Nol Pendaftar

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pendaftaran SPMB 2026 tahap kedua melalui jalur domisili di Provinsi Bali resmi ditutup, Kamis (2/7) lalu.

Disdikpora Bali memasuki tahapan verifikasi dan validasi seluruh dokumen pendaftar sebelum hasil seleksi diumumkan.

Kepala UPTD Balai Pengembangan Teknologi Pendidikan (BP Tekdik) Disdikpora Bali I Komang Agus Kariasa mengatakan seluruh data calon murid sedang diperiksa secara menyeluruh.

Hal ini untuk memastikan kesesuaian dokumen dan persyaratan yang diajukan.

“Setelah penutupan pendaftaran, tahapan yang dilakukan adalah verifikasi dan validasi data.

Proses ini penting agar seluruh calon murid yang dinyatakan lolos benar-benar memenuhi ketentuan sesuai jalur yang dipilih,” ujar I Komang Agus Kariasa dilansir dari Antara.

Komang Agus Kariasa menegaskan seluruh proses seleksi dilaksanakan sesuai ketentuan dengan mengedepankan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Pengumuman hasil seleksi tahap kedua sendiri dijadwalkan pada 9 Juli 2026, setelah seluruh tahapan verifikasi dan validasi dinyatakan selesai.