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Kemenkum Bali & NTB Memperkuat Perlindungan Tenun Tradisional, Jaga Warisan Budaya

Senin, 06 Juli 2026 – 16:40 WIB
Kemenkum Bali & NTB Memperkuat Perlindungan Tenun Tradisional, Jaga Warisan Budaya - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bertukar cinderamata dengan Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati di Ruang Nakula, Senin (6/7). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan koordinasi Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Nakula, Senin (6/7).

Pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan sinergi perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK), khususnya kain tenun tradisional sebagai Ekspresi Budaya Tradisional (EBT).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah bersama Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, menyambut langsung rombongan yang dipimpin oleh Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati, serta Kabid Pemanfaatan Riset BRIDA Kota Mataram Rommy Karmin.

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Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan apresiasi atas kunjungan jajaran Kanwil Kemenkum NTB dan BRIDA Kota Mataram.

Menurutnya, pertemuan ini merupakan momentum yang tepat untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus memperkuat sinergi antarkantor wilayah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Kekayaan Intelektual.

Ia berharap koordinasi ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga sarana bertukar pengalaman, praktik baik, serta solusi dalam upaya pelindungan tenun tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal.

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Kakanwil Eem menegaskan bahwa pelindungan tenun tradisional harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai pemilik budaya melalui kolaborasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Pelindungan tenun tradisional sebagai Kekayaan Intelektual Komunal harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya sebatas pencatatan.

Jajaran Kanwil Kemenkum Bali menerima kunjungan koordinasi Kanwil Kemenkum Nusa Tenggara Barat (NTB) di Ruang Nakula, Senin (6/7).
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TAGS   Kemenkum Bali Kemenkum NTB Tenun Tradisional Warisan Budaya Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah kekayaan intelektual Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati

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