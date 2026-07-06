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Kakanwil Eem Apresiasi ASN Kemenkum Bali, Minta Kualitas Pelayanan Digenjot

Senin, 06 Juli 2026 – 11:17 WIB
Kakanwil Eem Apresiasi ASN Kemenkum Bali, Minta Kualitas Pelayanan Digenjot - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dan ASN Kemenkum Bali berfoto bersama seusai apel pagi, Senin (6/7). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kanwil Kemenkum Bali menggelar Apel Pagi yang dirangkaikan dengan pelepasan salah satu pegawai yang mendapat penugasan di Kanwil Jawa Tengah, Senin (6/7).

Kegiatan yang berlangsung di lobi depan kantor wilayah ini dipimpin langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dan diikuti oleh seluruh jajaran pegawai.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah, para pejabat administrator, serta seluruh pegawai di lingkungan Kanwil Kemenkum Bali.

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Kakanwil Eem Nurmanah dalam amanatnya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran atas berbagai capaian yang berhasil diraih pada Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026.

Salah satu capaian membanggakan adalah diraihnya penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Menurut Kakanwil Eem Nurmanah, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen seluruh insan pengayoman dalam mewujudkan pelayanan publik yang profesional, bersih, dan berintegritas.

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Kakanwil Eem Nurmanah menegaskan bahwa penghargaan tersebut bukanlah tujuan akhir, melainkan motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada hasil.

“Keberhasilan yang telah diraih merupakan hasil kerja keras, sinergi, dan komitmen seluruh jajaran.

Kanwil Kemenkum Bali menggelar Apel Pagi yang dirangkaikan dengan pelepasan salah satu pegawai yang mendapat penugasan di Kanwil Jawa Tengah, Senin (6/7).
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah ASN ASN Kemenkum Bali Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani WBBM 2026

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