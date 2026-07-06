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Langit Bali Cerah Berawan, Waspada Gelombang Tinggi & Angin Kencang

Senin, 06 Juli 2026 – 07:28 WIB
Langit Bali Cerah Berawan, Waspada Gelombang Tinggi & Angin Kencang - JPNN.com Bali
BMKG memperkirakan wilayah Bali cerah berawan, tetapi waspada dengan angin kencang dan gelombang tinggi di wilayah perairan. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Cuaca cerah berawan mendominasi langit Pulau Bali pada Senin hari ini (6/7).

Berdasar data yang dilansir Badan Meteorologi Klimatologi (BMKG) Wilayah III Denpasar, kecil peluang terjadinya hujan.

BMKG justru memperingatkan warga Bali terkait potensi angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung.

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Berdasar kondisi sinoptik, pola angin permukaan di perairan utara Bali umumnya bertiup dari arah Timur ke Tenggara dengan kecepatan berkisar antara 4 – 30 knot, sementara di perairan selatan berkisar 4 – 25 knot.

“Waspada potensi peningkatan kecepatan angin di perairan utara dan selatan Bali,” tulis BMKG Bali di akun Instagram.

Tinggi gelombang 1,25 – 2,5 meter berpeluang terjadi di Selat Lombok bagian utara dan perairan utara Bali.

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Gelombang ini berisiko terhadap perahu nelayan dan kapal tongkang jika kecepatan angin mencapai 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 meter – 1,5 meter.

Tinggi gelobang 2,5 – 4.0 meter berpotensi terjadi di Selat Badung, perairan selatan Pulau Bali, Selat Lombok bagian selatan dan Selat Bali bagian selatan.

BMKG justru memperingatkan warga Bali terkait potensi angin kencang yang terjadi di wilayah Kabupaten Badung dan gelombang tinggi di perairan Bali
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TAGS   Bali cuaca Cerah Berawan angin kencang gelombang gelombang tinggi BMKG BBMKG Wilayah III Denpasar

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