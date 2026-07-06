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Kalender Bali Senin (6/7): Baik untuk Membangun & Melakukan Panca Yadnya

Senin, 06 Juli 2026 – 06:39 WIB
Kalender Bali Senin (6/7): Baik untuk Membangun & Melakukan Panca Yadnya - JPNN.com Bali
Kalender Bali Senin 6 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Wage Medangsia. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Senin hari ini (6/7) berdasarkan kalender Bali masuk Soma Wage Medangsia.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Senin hari ini (6/7) dilansir dari kalenderbali.org:

        

Kalender Bali Senin 6 Juli 2026 bertepatan dengan Soma Wage Medangsia: Hari baik untuk membangun & melakukan panca yadnya
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TAGS   kalender Kalender Bali Hari Baik untuk Membangun Panca Yadnya Kalender Bali Senin 6 Juli 2026 Soma Wage Medangsia Dewasa Ayu Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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