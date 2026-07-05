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Kakanwil Felucia Raih Anugerah Figur Akselerator Kemajuan 2026, Perannya Besar

Minggu, 05 Juli 2026 – 13:37 WIB
Kakanwil Felucia Raih Anugerah Figur Akselerator Kemajuan 2026, Perannya Besar - JPNN.com Bali
Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna sukses membawa pulang penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Inovasi dan Kontribusi untuk Bali Nusa Tenggara 2026 di Grand Ballroom The Trans Resort Bali, Badung, Jumat (3/7) lalu. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna sukses membawa pulang penghargaan bergengsi dalam ajang Anugerah Inovasi dan Kontribusi untuk Bali Nusa Tenggara 2026.

Malam penghargaan yang berlangsung megah di Grand Ballroom The Trans Resort Bali, Badung, Jumat (3/7) ini turut dihadiri langsung Chairman CT Corp, Chairul Tanjung.

Kakanwil Felucia Sengky Ratna dinobatkan sebagai penerima piala kategori Anugerah Figur Akselerator Kemajuan, dengan nominasi khusus Pelopor Pengawasan Kolaboratif untuk Pariwisata Bali Berkualitas.

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Penghargaan ini menjadi bentuk apresiasi atas kepemimpinan responsifnya dalam menjaga stabilitas, keamanan, serta ketertiban keimigrasian di Pulau Bali.

Di bawah komando Felucia Sengky Ratna, Kanwil Ditjen Imigrasi Bali dinilai konsisten bergerak cepat dalam menindak berbagai pelanggaran hukum keimigrasian.

Salah satu terobosan nyata yang paling diunggulkan adalah pembentukan Satgas Dharma Dewata.

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Satuan tugas khusus ini secara masif melakukan patroli rutin di berbagai titik strategis yang memiliki konsentrasi aktivitas Warga Negara Asing (WNA) tinggi di Bali.

"Pembentukan Satgas Dharma Dewata merupakan wujud komitmen nyata kami dalam menjaga Bali agar tetap menjadi destinasi internasional yang aman, nyaman, dan tertib," ujar Felucia Sengky.

Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna dinobatkan sebagai penerima piala kategori Anugerah Figur Akselerator Kemajuan
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TAGS   Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna Kanwil Ditjen Imigrasi Bali penghargaan Akselerator Kemajuan 2026 Satgas Dharma Dewata WNA Bali

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