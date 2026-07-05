Imigrasi Ngurah Rai Jemput Bola ke Kuta, Buka Layanan Paspor & Izin Tinggal

bali.jpnn.com, KUTA - Kantor Imigrasi Ngurah Rai membuka layanan luar kantor Paspor Minggu Ceria (Pasporia) untuk memberi kemudahan akses kepada masyarakat dan warga negara asing.

Layanan itu dibuka di area parkir Pasar Seni Kuta, Kabupaten Badung serangkaian Bazaar Pelayanan Publik yang diadakan Kejati Bali, Sabtu kemarin (4/7).

Imigrasi Ngurah Rai menghadirkan layanan keimigrasian berupa pelayanan permohonan Paspor Republik Indonesia dan Izin Tinggal Keimigrasian.

Tercatat, sebanyak 29 permohonan paspor yang dilayani dan ada dua permohonan Izin Tinggal Keimigrasian.

“Kami ingin menghadirkan pelayanan keimigrasian yang lebih dekat, mudah diakses, dan memberikan pengalaman yang nyaman bagi masyarakat,” kata Kepala Kantor Imigrasi Ngurah Rai Bugie Kurniawan dilansir dari Antara.

“Seluruh proses mulai dari pemeriksaan persyaratan hingga tahapan pelayanan lainnya dilaksanakan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Ini untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Bugie Kurniawan.

Kantor Imigrasi Ngurah Rai telah menerbitkan total 5.517 paspor baru dan perpanjangan izin tinggal kunjungan mencapai 5.487 izin.