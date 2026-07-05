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Dua Bersaudara Ini Berjuang Jadi WNI, Genggam KTP dan Besar di Bali

Minggu, 05 Juli 2026 – 11:07 WIB
Dua Bersaudara Ini Berjuang Jadi WNI, Genggam KTP dan Besar di Bali - JPNN.com Bali
Dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana, menyampaikan keluhan pada program Pasti Ada Solusi Kemenkum, Jakarta. Foto: ANTARA/HO-Kementerian Hukum RI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Cerita menyentuh hati datang dari dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana.

Di hadapan Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas, keduanya menyampaikan asa terbesar mereka, diakui kembali sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Momen emosional itu terekam dalam program Pasti Ada Solusi Kemenkum di Jakarta.

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Meski berstatus stateless (tanpa kewarganegaraan), tanah air Joshua dan Jordan sejatinya adalah Indonesia.

Keduanya sudah menetap di Bali sejak masih bayi berusia tiga bulan.

Menghabiskan masa kecil di Bali, menempuh pendidikan dari TK hingga SMA, bahkan secara administratif telah memiliki KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga SIM.

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"Saya ingin mengajukan permohonan kepada Menkum untuk memberikan kami status kewarganegaraan Indonesia kami kembali.

Kami berdua tinggal di Bali sejak umur tiga bulan dan tumbuh besar di Indonesia.

Cerita menyentuh hati datang dari dua bersaudara, Joshua Made Mahayana dan Jordan Putu Mahayana yang sejak bayi tinggal di Bali, tetapi berstatus stateless
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TAGS   WNI stateless KTP Bali Menkum Supratman Andi Agtas Pasangan Bersaudara Joshua Made Mahayana Jordan Putu Mahayana WNA

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