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BPOM Uji Sampel Kuliner di PKB 2026: Sate Cumi hingga Laklak Aman Dikonsumsi

Sabtu, 04 Juli 2026 – 22:38 WIB
BPOM Uji Sampel Kuliner di PKB 2026: Sate Cumi hingga Laklak Aman Dikonsumsi - JPNN.com Bali
BBPOM di Denpasar uji sampel produk UMKM kuliner kloter kedua PKB 2026 di Denpasar. Foto: ANTARA/Ni Putu Putri Muliantari

bali.jpnn.com, DENPASAR - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Denpasar menyatakan UMKM kuliner kloter kedua di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII 2026 aman dari bahan berbahaya.

Hal ini setelah petugas BBPOM Denpasar mengambil 18 jenis makanan sebagai sampel.

Mulai dari kerupuk, ikan teri, sate cumi, sambal terasi, bakso, tahu, sate ikan, es biji, mie basah, dan laklak atau jajan khas Bali.

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Jenis-jenis makanan ini paling dicurigai mengandung bahan berbahaya.

Seperti cumi dan bakso yang berpotensi ditambah formalin, laklak mengandung boraks, serta terasi dan biji es cendol mengandung rhodamin b.

“Dari hasil pengujian cepat kami, tidak ada bahan berbahaya yang ditambahkan pada makanan yang dijual di area kuliner PKB kali ini,” kata Ketua Tim Informasi dan Komunikasi BBPOM di Denpasar Ni Putu Ekayani dilansir dari Antara.

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“Jadi, aman tidak ada bahan berbahaya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil rhodamin b dan metanil yellow, itu tidak ada,” imbuhnya.

Dinas Koperasi dan UKM Bali bersama BBPOM memperketat pengawasan untuk menjamin kuliner UMKM di PKB 2026 aman dan bebas bahan berbahaya.

BBPOM di Denpasar menyatakan UMKM kuliner kloter kedua di Pesta Kesenian Bali (PKB) XLVIII 2026 aman dari bahan berbahaya.
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TAGS   BBPOM BBPOM Denpasar kuliner Pesta Kesenian Bali PKB 2026 Sampel Kuliner Sate Cumi laklak

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