JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Koster Blak-Blakan Soal Komitmen Bali ke Presiden Prabowo, Sebut Fakta Ini

Koster Blak-Blakan Soal Komitmen Bali ke Presiden Prabowo, Sebut Fakta Ini

Sabtu, 04 Juli 2026 – 21:52 WIB
Koster Blak-Blakan Soal Komitmen Bali ke Presiden Prabowo, Sebut Fakta Ini - JPNN.com Bali
Gubernur Wayan Koster menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto. Foto: ANTARA/HO

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah nyata ini sekaligus menepis berbagai isu miring yang sempat beredar di media sosial.

Koster menyatakan bahwa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk tegak lurus mengawal kebijakan pusat.

Baca Juga:

"Pemerintahan kita ini hanya satu, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di mana Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan kebijakan dan program strategis yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Koster dalam keterangan resminya.

Koster tidak sekadar retorika, tetapi membuktikan dukungannya melalui aksi nyata.

Baca Juga:

Menurut Koster, Pemprov Bali bergerak cepat menyediakan fasilitas lahan untuk menyokong tiga program prioritas nasional.

Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Bali telah mengajukan penyediaan lahan seluas 7,1 hektare kepada Kepala Badan Gizi Nasional sejak 20 Mei 2025 lalu.

Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung dan menyukseskan program Presiden Prabowo Subianto
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Koster gubernur koster Presiden Prabowo pemprov bali Bali Makan Bergizi Gratis Program MBG Sekolah Rakyat Koperasi Merah Putih

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim - JPNN.com Bali

    Bali United Ditikung Lagi, Ragnar Pilih Persib, Dikontrak Tiga Musim

  2. Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar - JPNN.com Bali

    Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar

  3. Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven - JPNN.com Bali

    Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU