Koster Blak-Blakan Soal Komitmen Bali ke Presiden Prabowo, Sebut Fakta Ini

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi Bali dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis nasional yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Langkah nyata ini sekaligus menepis berbagai isu miring yang sempat beredar di media sosial.

Koster menyatakan bahwa sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terintegrasi, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk tegak lurus mengawal kebijakan pusat.

"Pemerintahan kita ini hanya satu, meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Di mana Pemerintah Daerah dan Kepala Daerah memiliki kewajiban mutlak untuk melaksanakan kebijakan dan program strategis yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto," ujar Koster dalam keterangan resminya.

Koster tidak sekadar retorika, tetapi membuktikan dukungannya melalui aksi nyata.

Menurut Koster, Pemprov Bali bergerak cepat menyediakan fasilitas lahan untuk menyokong tiga program prioritas nasional.

Untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pemprov Bali telah mengajukan penyediaan lahan seluas 7,1 hektare kepada Kepala Badan Gizi Nasional sejak 20 Mei 2025 lalu.