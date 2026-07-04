JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Semester I 2026: Imigrasi Bali Deportasi 342 WNA, Respons Kakanwil Felucia Tegas

Semester I 2026: Imigrasi Bali Deportasi 342 WNA, Respons Kakanwil Felucia Tegas

Sabtu, 04 Juli 2026 – 17:57 WIB
Semester I 2026: Imigrasi Bali Deportasi 342 WNA, Respons Kakanwil Felucia Tegas - JPNN.com Bali
Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dan Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna saat Apel Patroli Keimigrasian Dharma Dewata, beberapa waktu lalu. Imigrasi Bali telah mendeportasi 342 WNA nakal sepanjang semester I 2026 ini. Foto: Humas Kanwil Ditjen Imigrasi Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Bali menunjukkan taringnya dalam menegakkan hukum.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 342 Warga Negara Asing (WNA) resmi dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian Indonesia.

Penegakan hukum berkesinambungan ini dilakukan secara masif oleh seluruh satuan kerja di bawah Kanwil Bali.

Baca Juga:

Seluruh Kantor Imigrasi di wilayah Bali bergerak secara taktis menyisir tempat hunian dan titik rawan yang menjadi dasar aktivitas orang asing di wilayah kerja mereka masing-masing.

Mulai dari Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Kanim Kelas I TPI Denpasar, Kanim Kelas II TPI Singaraja hingga Kanim Kelas III Non TPI Tabanan dan Klungkung serta Rumah Detensi Imigrasi Denpasar.

Fokus pengawasan terhadap orang asing tidak hanya menyasar pada stabilitas keamanan dan ketertiban, tetapi juga pada kegiatan yang berdampak pada masalah ekonomi dan sosial.

Baca Juga:

Berbagai pelanggaran yang ditemukan di antaranya, orang asing yang izin tinggalnya telah melampaui batas (overstay), penyalahgunaan izin tinggal hingga bekerja tanpa izin resmi.

Jajaran Imigrasi juga menemukan keterlibatan warga asing dalam investasi fiktif, orang asing yang mengganggu ketertiban umum, pelanggaran norma adat istiadat yang menimbulkan ancaman keamanan serta ketertiban masyarakat.

Sepanjang Januari hingga Juni 2026, sebanyak 342 Warga Negara Asing (WNA) resmi dideportasi karena terbukti melanggar aturan keimigrasian Indonesia.
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Imigrasi Bali Kanwil Ditjen Imigrasi deportasi WNA WNA Nakal izin tinggal Kakanwil Ditjen Imigrasi Bali Felucia Sengky Ratna

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar - JPNN.com Bali

    Semen Padang Kental Nuansa Bali United, Spasojevic Jadi Rekrutan Anyar

  2. Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven - JPNN.com Bali

    Profil Striker Baru Bali United Jort van der Sande, Duet Jay Idzes di FC Eindhoven

  3. Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande - JPNN.com Bali

    Bursa Transfer Bali United Memanas, Rekrut Striker SC Cambuur Jort van der Sande

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU