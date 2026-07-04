Kakanwil Eem: Hasil Evaluasi di Jakarta Jadi Pedoman Pacu Kinerja Daerah

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali meneguhkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui keikutsertaan pada kegiatan Analisis dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Seluruh Unit Eselon I di Jakarta, Kamis (2/7).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir secara langsung didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah dan Kabag Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana.

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi seluruh Unit Eselon I untuk memaparkan capaian kinerja Semester I Tahun 2026.

Kemudiaan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menyusun langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja pada semester berikutnya.

Dalam forum tersebut, masing-masing Unit Eselon I menyampaikan capaian, tantangan, dan strategi penguatan kinerja di bidangnya.

Pembahasan meliputi pengelolaan keuangan dan barang milik negara, penguatan kehumasan, reformasi birokrasi, pengawasan internal dan pelayanan administrasi hukum umum.

Kemudian pengembangan kekayaan intelektual, strategi kebijakan, pembinaan hukum nasional, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Selain memaparkan capaian kinerja, para pimpinan Unit Eselon I juga memberikan berbagai arahan strategis yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik.