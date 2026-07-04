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Kakanwil Eem: Hasil Evaluasi di Jakarta Jadi Pedoman Pacu Kinerja Daerah

Sabtu, 04 Juli 2026 – 12:13 WIB
Kakanwil Eem: Hasil Evaluasi di Jakarta Jadi Pedoman Pacu Kinerja Daerah - JPNN.com Bali
Kakanwil Eem Nurmanah mengatakan Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus mendukung program prioritas Kementerian Hukum. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali meneguhkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi melalui keikutsertaan pada kegiatan Analisis dan Evaluasi Tugas dan Fungsi Seluruh Unit Eselon I di Jakarta, Kamis (2/7).

Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah hadir secara langsung didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah dan Kabag Tata Usaha dan Umum, I Nengah Sukadana.

Kegiatan tersebut menjadi forum strategis bagi seluruh Unit Eselon I untuk memaparkan capaian kinerja Semester I Tahun 2026.

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Kemudiaan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta menyusun langkah-langkah percepatan pencapaian target kinerja pada semester berikutnya.

Dalam forum tersebut, masing-masing Unit Eselon I menyampaikan capaian, tantangan, dan strategi penguatan kinerja di bidangnya.

Pembahasan meliputi pengelolaan keuangan dan barang milik negara, penguatan kehumasan, reformasi birokrasi, pengawasan internal dan pelayanan administrasi hukum umum.

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Kemudian pengembangan kekayaan intelektual, strategi kebijakan, pembinaan hukum nasional, pengembangan sumber daya manusia, hingga penguatan sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah.

Selain memaparkan capaian kinerja, para pimpinan Unit Eselon I juga memberikan berbagai arahan strategis yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kakanwil Eem Nurmanah menambahkan bahwa Kanwil Kemenkum Bali berkomitmen untuk terus mendukung program prioritas Kementerian Hukum
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TAGS   Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Anev Eselon I Kemenkum Bali Kemenkum RI

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