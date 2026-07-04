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Menkum Supratman Tutup Rakor Kinerja, Sentil Pentingnya Soliditas Jajaran

Sabtu, 04 Juli 2026 – 06:57 WIB
Menkum Supratman Tutup Rakor Kinerja, Sentil Pentingnya Soliditas Jajaran - JPNN.com Bali
Penutupan Rakor Kinerja Semester I 2026 diwarnai pelepasan dan pemberian penghormatan kepada para purnabakti pimpinan tinggi Kementerian Hukum, di antaranya Andap Budhi Revianto, Haris Sukamto, dan Tejo Harwanto. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali menghadiri langsung upacara Penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung khidmat ini digelar di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis malam (2/7).

Kakanwil Eem Nurmanah hadir didampingi Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv P3H Mustiqo Vitra Ardhiansyah, serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.

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Selain menutup rangkaian evaluasi kinerja kementerian, acara ini dirangkai dengan momen penuh haru, yaitu pelepasan dan pemberian penghormatan kepada para purnabakti pimpinan tinggi Kementerian Hukum, di antaranya Andap Budhi Revianto, Haris Sukamto, dan Tejo Harwanto.

Dalam kesan dan pesannya, perwakilan purnabakti menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kesempatan mengabdi sebagai insan pengayoman.

Andap Budhi Revianto dalam untaian kalimatnya yang menyentuh menegaskan bahwa pengabdian yang tulus tidak pernah benar-benar berakhir.

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"Pengabdian itu hanya berganti bentuk dan ruang.

Meskipun tugas formal saya di Kementerian Hukum telah berakhir, hati, perhatian, dan jiwa pengabdian ini akan selalu hidup bersama kementerian ini.

Kanwil Kemenkum Bali menghadiri langsung upacara Penutupan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kinerja Semester I Kementerian Hukum Tahun 2026.
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TAGS   Menkum Supratman Andi Agtas Rakor Kinerja ASN Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah Kemenkum Bali

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