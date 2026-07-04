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Wagub Giri Prasta Beber Arah Baru Investasi Bali, tak Sekadar Kejar Pertumbuhan

Sabtu, 04 Juli 2026 – 06:30 WIB
Wagub Giri Prasta Beber Arah Baru Investasi Bali, tak Sekadar Kejar Pertumbuhan - JPNN.com Bali
Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas dan Wagub Giri Prasta saat menghadiri Rapat Konsultasi di The Meru, Sanur, Denpasar, Kamis (2/7) lalu. Foto: Humas Pemprov Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Wakil Gubernur Nyoman Giri Prasta menegaskan komitmen Pemprov Bali mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan melalui penguatan investasi berkualitas, transformasi ekonomi, dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

Komitmen tersebut disampaikan saat menghadiri Rapat Konsultasi bersama Wakil Ketua DPD RI Bidang Otonomi Daerah, Politik, dan Hukum, anggota DPD RI, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di The Meru Sanur, Kamis (2/7).

Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali.

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Kebijakan tersebut diperkuat melalui pengembangan ekosistem investasi satu pintu, akselerasi digital, kolaborasi lintas institusi vertikal, serta pemetaan peluang investasi prioritas yang sesuai dengan karakteristik Bali.

Menurutnya, investasi di Bali tidak semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, sektor-sektor strategis seperti pertanian organik, energi bersih, industri berbasis budaya, ekonomi kreatif dan digital, serta pariwisata budaya dan wellness tourism menjadi fokus utama pengembangan investasi di Bali.

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“Seluruh sektor ini harus saling bersinergi untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh, unggul, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Wagub Giri Prasta.

Pada sektor pariwisata, Pemprov Bali terus memperkuat kualitas dan daya saing pariwisata berbasis budaya yang bermartabat.

Wagub Giri Prasta menjelaskan bahwa arah pembangunan Bali saat ini bertumpu pada transformasi struktur ekonomi melalui pendekatan Ekonomi Kerthi Bali.
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TAGS   Wagub Giri Prasta pemprov bali Ekonomi Kerthi Bali Bali ekonomi bali DPD RI Wakil Ketua DPD RI Gusti Kanjeng Ratu Hemas PLTS Atap

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