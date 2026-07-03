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AI PC Kini Jadi Standar Baru Komputasi Personal, Bukan Lagi Fiksi Ilmiah

Jumat, 03 Juli 2026 – 14:17 WIB
AI PC Kini Jadi Standar Baru Komputasi Personal, Bukan Lagi Fiksi Ilmiah - JPNN.com Bali
Ilustrasi personal computer yang kini telah dilengkapi dengan teknologi AI alias akal imitasi. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, DENPASAR - Artificial Intelligence (AI) akhirnya kini hadir langsung dalam perangkat pada meja kerja atau di dalam tas Anda.

AI telah menjadi transformasi nyata dalam cara kita bekerja, berkreasi, dan bermain.

Hal yang membuat perubahan ini terasa nyata adalah manfaatnya yang dapat dirasakan oleh beragam pengguna.

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Pelajar dan profesional kini dapat merangkum dokumen panjang, menerjemahkan konten, serta membuat notulen rapat sepenuhnya secara offline tanpa mengirimkan data sensitif ke server jarak jauh.

Kreator konten dapat mempercepat alur kerja mereka dengan peningkatan resolusi gambar dan video berbasis AI, pengeditan timeline yang lebih mulus, serta penerapan efek kompleks secara real-time.

Bahkan para gamer dapat menikmati tingkat visual yang baru, dengan teknologi seperti FSR “Redstone” yang menghadirkan grafis lebih tajam dan frame rate yang lebih tinggi tanpa mengorbankan kualitas.

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Dengan berbagai peningkatan tersebut, sulit untuk kembali ke cara lama.

 

AI kini hadir langsung dalam perangkat pada meja kerja atau di dalam tas Anda. AI telah bertransformasi nyata dalam cara kita bekerja, berkreasi, dan bermain.
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TAGS   Artificial Intelligence Personal Computer AI PC pelajar mahasiswa konten kreator Video AI

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