Koster: Jangan Sampai Pariwisata Maju, tetapi Petani Bali Gigit Jari!

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa pembangunan sektor pertanian harus berjalan seiring dengan pengembangan pariwisata berbasis budaya.

Menurut Koster, integrasi kedua sektor tersebut menjadi strategi penting agar petani tidak hanya menjadi pihak yang menjaga bentang alam Bali, tetapi juga memperoleh manfaat ekonomi yang lebih besar.

Gubernur Koster juga menekankan bahwa pertanian tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap pembangunan pariwisata.

Ia menilai selama ini banyak kawasan pertanian justru menjadi daya tarik wisata tanpa memberikan manfaat ekonomi yang memadai kepada para petani sebagai pemilik lahan.

"Jangan sampai keindahan sawah dinikmati industri pariwisata, tetapi petaninya gigit jari.

Pertanian dan pariwisata harus saling menguntungkan,” ujar Gubernur Koster saat menerima audiensi Forum Komunikasi Fakultas Pertanian Wilayah Indonesia Timur di Ruang Tamu Kantor Gubernur Bali, Renon, Denpasar, Kamis (2/7).

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“Lahan pertanian bukan cuma soal ketahanan pangan, tetapi juga magnet wisata alam.

Ini harus dikelola secara berkeadilan.