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SPMB 2026: 11 SMA Negeri di Bali Masih Sepi Peminat, Sekda Buka Suara

Jumat, 03 Juli 2026 – 07:29 WIB
SPMB 2026: 11 SMA Negeri di Bali Masih Sepi Peminat, Sekda Buka Suara - JPNN.com Bali
Ilustrasi tahapan SPMB SMA/SMK 2026 di Bali. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bali Dewa Made Indra mengimbau para lulusan SMP yang belum lulus seleksi tahap pertama Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 tidak berkecil hati.

Ia menyarankan agar para siswa dan orang tua membidik SMA/SMK negeri yang kuotanya masih melimpah pada seleksi tahap kedua.

“Kan baru seleksi tahap pertama, sekarang kan ada tahap kedua.

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Para siswa atau orang tua sekarang juga bisa melihat di sekolah mana yang (kuotanya) masih kosong, maka bisa mendorong anaknya daftar di situ,” ujar Sekda Bali Dewa Made Indra dilansir dari Antara.

Menurutnya, SMPB 2026 tidak berhenti di tahap seleksi kemampuan akademik.

Masih terdapat seleksi domisili sehingga masih ada ruang bagi calon siswa bersekolah di sekolah negeri.

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Pada seleksi kemampuan akademik, Pemprov Bali mencatat masih terdapat 11 SMA negeri yang tingkat keterisian peserta didiknya belum mencapai 40 persen dari total daya tampung.

Hasil seleksi kemampuan akademik atau melalui jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi ini menunjukkan sejumlah sekolah masih memiliki kuota cukup besar untuk diperebutkan pada seleksi domisili.

Sekda Bali Dewa Made Indra menyarankan agar para siswa dan orang tua membidik SMA/SMK negeri yang kuotanya masih melimpah pada seleksi tahap kedua
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TAGS   SPMB 2026 SMA Negeri Bali Sekda Bali Dewa Made Indra SMP pelajar smp SMA/SMK jalur domisili Jalur Akademik jalur afirmasi

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