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Kalender Bali Jumat (3/7): Baik Membuat Kolam, Membuka Jalan Air & Ngirisin

Jumat, 03 Juli 2026 – 06:45 WIB
Kalender Bali Jumat (3/7): Baik Membuat Kolam, Membuka Jalan Air & Ngirisin - JPNN.com Bali
Kalender Bali Jumat 3 Juli 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Langkir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Jumat hari ini (3/7) berdasarkan kalender Bali masuk Sukra Umanis Langkir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Jumat hari ini (3/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Jumat 3 Juli 2026 bertepatan dengan Sukra Umanis Langkir: Hari baik membuat kolam, membuka jalan air & ngirisin
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