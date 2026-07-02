Rakor Kinerja: Menkum Supratman Sebut tak Ada Anak Emas di Kemenkum RI

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (2/7).

Agenda yang dirangkaikan dengan Harmoni Hari Pengayoman ke-81 ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Eem Nurmanah.

Kegiatan yang juga dihadiri Kadiv Yankum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana ini untuk menyamakan visi.

Seluruh jajaran di Bali turut mengawal jalannya acara secara virtual dari Ruang Darmawangsa.

Rapat koordinasi yang diikuti sekitar 360 peserta dari seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026 sekaligus penyusunan strategi percepatan pencapaian target pada Semester II.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harmoni Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum.

Sekjen Kemenkum Nico Afinta menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah konsolidasi nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Kegiatan ini sekaligus untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum.