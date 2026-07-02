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Rakor Kinerja: Menkum Supratman Sebut tak Ada Anak Emas di Kemenkum RI

Kamis, 02 Juli 2026 – 22:35 WIB
Rakor Kinerja: Menkum Supratman Sebut tak Ada Anak Emas di Kemenkum RI - JPNN.com Bali
Menkum Supratman Andi Agtas. Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dengan menghadiri pembukaan Rapat Koordinasi Pengendalian Kinerja Semester I Tahun 2026 di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (2/7).

Agenda yang dirangkaikan dengan Harmoni Hari Pengayoman ke-81 ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Eem Nurmanah.

Kegiatan yang juga dihadiri Kadiv Yankum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta Kabag Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana ini untuk menyamakan visi.

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Seluruh jajaran di Bali turut mengawal jalannya acara secara virtual dari Ruang Darmawangsa.

Rapat koordinasi yang diikuti sekitar 360 peserta dari seluruh Indonesia tersebut menjadi momentum evaluasi capaian kinerja Semester I Tahun 2026 sekaligus penyusunan strategi percepatan pencapaian target pada Semester II.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan Harmoni Hari Pengayoman ke-81 Kementerian Hukum.

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Sekjen Kemenkum Nico Afinta menegaskan bahwa forum ini menjadi wadah konsolidasi nasional untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran.

Kegiatan ini sekaligus untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Hukum.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas juga menekankan bahwa tidak ada lagi dikotomi antarunit kerja di lingkungan Kementerian Hukum.
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TAGS   Rakor Kinerja Semester I 2026 Menkum Supratman Andi Agtas Kemenkum NTB Kakanwil Kemenkum Bali Eem Kemenkum RI

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