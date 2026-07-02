Kemenkum Bali Raih Predikat WBBM 2025, Kakanwil Eem: Hasil Kerja Keras Jajaran

bali.jpnn.com, JAKARTA - Kanwil Kemenkum Bali kembali menorehkan prestasi gemilang dengan berhasil meraih Penghargaan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2025.

Penghargaan tersebut diterima langsung Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah di Graha Pengayoman, Jakarta, Kamis (2/7).

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menkum Supratman Andi Agtas, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini.

Capaian tersebut menjadi bukti nyata keberhasilan Kanwil Kemenkum Bali dalam mengimplementasikan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel.

Turut hadir mendampingi Kakanwil dalam kegiatan tersebut Kadiv Pelayanan Hukum I Wayan Redana, Kadiv PPPH Mustiqo Vitra Ardhiansyah serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum I Nengah Sukadana.

Predikat WBBM merupakan bentuk apresiasi kepada unit kerja yang mampu menghadirkan pelayanan publik yang prima sekaligus membangun budaya kerja yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Keberhasilan tersebut merupakan hasil komitmen seluruh jajaran Kanwil Kemenkum Bali dalam memperkuat pengawasan, meningkatkan inovasi layanan, serta menanamkan nilai-nilai profesionalisme dan integritas dalam setiap pelaksanaan tugas.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.