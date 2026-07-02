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Viral Antrean Panjang SPBU Taman Griya, Bikin Macet, Ini Kata Polisi Denpasar

Kamis, 02 Juli 2026 – 21:50 WIB
Viral Antrean Panjang SPBU Taman Griya, Bikin Macet, Ini Kata Polisi Denpasar - JPNN.com Bali
Potongan video pembeli membeli BBM dengan jeriken di SPBU Taman Griya, Jimbaran, viral di media sosial. Kasus ini telah diselidiki Polresta Denpasar dan dipastikan tak ada pelanggaran. Foto: Source for JPNN

bali.jpnn.com, JIMBARAN - Aparat Satreskrim Polresta Denpasar turun tangan menyelidiki video viral terkait antrean mengular di SPBU 54.803.07 Taman Griya, Jimbaran, Badung, Bali, Rabu (1/7) kemarin.

Berdasar video yang beredar, terlihat aktivitas pengisian BBM menggunakan puluhan jeriken yang dilakukan oleh seorang konsumen.

Petugas kepolisian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP), membedah rekaman kamera CCTV serta memeriksa saksi kunci guna memastikan ada atau tidaknya pelanggaran hukum.

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Kasi Humas Polresta Denpasar Iptu I Gede Adi Saputra Jaya membenarkan adanya peristiwa pengisian sekitar 30 jeriken oleh seorang pembeli menggunakan mobil Suzuki APV DK 1592 JH pada Selasa (30/6) malam.

Namun, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya meluruskan bahwa komoditas yang dibeli adalah Pertamax, yang berstatus BBM non-subsidi.

"Karena non-subsidi, secara regulasi tidak ada pembatasan jumlah dan tidak memerlukan dokumen rekomendasi.

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Informasi dari lapangan, peruntukannya bagi sektor usaha watersport di Tanjung Benoa," kata Iptu I Gede Adi Saputra Jaya.

Perwira pertama Polri ini menambahkan bahwa kelangkaan stok Pertalite pada jam yang sama memaksa konsumen bermigrasi ke dispenser Pertamax.

Aparat Satreskrim Polresta Denpasar turun tangan menyelidiki video viral terkait antrean mengular di SPBU 54.803.07 Taman Griya, Jimbaran, Badung, Bali
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TAGS   viral video video viral bbm SPBU Taman Griya Jimbaran polresta denpasar UU Migas Pertamax BBM Nonsubsidi

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