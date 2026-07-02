1.042 Personel Polda Bali Naik Pangkat, Irjen Daniel Kirim Pesan Penting

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kapolda Irjen Daniel Adityajaya memimpin upacara kenaikan pangkat periode pertengahan 2026 di Gedung Presisi Mapolda Bali, Kamis (2/7).

Dalam amanatnya, Kapolda Bali mengingatkan bahwa tanda pangkat baru di pundak membawa tanggung jawab besar yang harus dijaga.

Upacara khidmat ini dihadiri oleh Pejabat Utama (PJU) Polda Bali, serta para keluarga personel yang hadir langsung untuk memberikan dukungan moral atas capaian tersebut.

Total 1.042 Personel dan PNS Polri di lingkungan Polda Bali menerima kenaikan pangkat pada pertengahan 2026 ini.

Kenaikan pangkat kali ini diberikan secara masif baik di lingkungan Polda Bali maupun Polres jajaran.

Perinciannya, ada 342 personel Polda Bali yang menerima kenaikan pangkat untuk periode 1 Juli 2026 dan PNS Polri periode Februari, April, serta Juni 2026.

Untuk Polres Jajaran ada 700 personel yang menerima kenaikan pangkat dan dilaksanakan serentak di masing-masing polres dan dipimpin oleh Kapolres setempat.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya menekankan bahwa kenaikan pangkat bukanlah sebuah akhir atau sekadar rutinitas penghargaan, melainkan amanah dari negara yang menuntut peningkatan kualitas kerja.