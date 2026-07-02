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Kalender Bali Kamis (2/7): Baik Menanam Buah-buahan & Mengusir Guna-guna

Kamis, 02 Juli 2026 – 05:49 WIB
Kalender Bali Kamis (2/7): Baik Menanam Buah-buahan & Mengusir Guna-guna - JPNN.com Bali
Kalender Bali Kamis 2 Juli 2026 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Langkir. Foto: Kalender Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kamis hari ini (2/7) berdasarkan kalender Bali masuk Wraspati Kliwon Langkir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Kamis hari ini (2/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Kamis 2 Juni 2026 bertepatan dengan Wraspati Kliwon Langkir: Hari baik untuk menanam buah-buahan & mengusir guna-guna
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Kamis 2 Juli 2026 Dewasa Ayu Wraspati Kliwon Langkir Ala Ayuning Dewasa Ayu Penyakit Guna-guna buah-buahan Hari Baik Kalender Bali

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