Imbas Pertamax Naik, Komoditas BBM Jadi Penyumbang Inflasi Terbesar di Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat terjadinya pergeseran unik pada pola inflasi selama momen Hari Raya Galungan dan Kuningan pada Juni 2026.

Jika biasanya komoditas pangan seperti daging babi menjadi pemicu utama inflasi, kali ini posisinya justru tergeser oleh lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM).

Secara historis, perayaan Galungan dan Kuningan selalu memicu lonjakan permintaan dan kenaikan harga pada daging babi, bahan pangan pokok, serta sarana upacara.

Namun, kebijakan pemerintah yang menyesuaikan harga BBM non-subsidi (Pertamax dan Pertamax Green) per 10 Juni 2026 mengubah peta inflasi di Provinsi Bali.

"Sebenarnya kenaikan harga daging babi masih tinggi, cuma karena berbarengan dengan BBM yang kenaikannya jauh lebih tinggi, makanya kalah.

Sumbangan daging babi terhadap inflasi tercatat sebesar 0,02 persen dan berada di peringkat sembilan," ujar Kepala BPS Bali Agus Gede Hendrayana Hermawan dilansir dari Antara.

Akibat dinamika tersebut, Bali mengalami inflasi bulan ke bulan (month-to-month) sebesar 0,71 persen.

Seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan.