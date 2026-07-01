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Profil AKBP Dwi Ramadhanto: Pemburu Bandar Judol, Jebolan Sesko AL 2025

Rabu, 01 Juli 2026 – 15:30 WIB
Profil AKBP Dwi Ramadhanto: Pemburu Bandar Judol, Jebolan Sesko AL 2025 - JPNN.com Bali
Kasubdit 1 Ditressiber Polda Bali AKBP Moch Dwi Ramadhanto bertindak sebagai Komandan Upacara pada peringatan HUT ke-80 Bhayangkara di Lapangan Renon, Denpasar, Rabu (1/7). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Di balik khidmat dan suksesnya Upacara Peringatan Hari ke-80 Bhayangkara yang digelar Polda Bali di Lapangan Puputan Margarana Niti Mandala, Renon, Rabu (1/7), ada satu sosok vital yang mencuri perhatian.

Ia adalah perwira yang memegang kendali penuh atas barisan pasukan di lapangan upacara.

Perwira tersebut adalah AKBP Moch Dwi Ramadhanto S.H., S.I.K., M.H., M.Tr.Opsla.

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Bertindak sebagai Komandan Upacara (Danup), perwira menengah yang saat ini menjabat sebagai Kasubdit 1 Ditressiber Polda Bali tersebut tampil prima dengan suara lantang.

Aksi tegasnya sebagai komandan upacara memukau Kapolda Bali serta seluruh tamu undangan Forkopimda.

Terpilihnya pria asal Yogyakarta kelahiran Jakarta, Juni 1985 ini bukanlah perkara mudah.

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Alumni Akademi Kepolisian (Akpol) 2010 tersebut harus melewati proses seleksi internal yang sangat ketat di jajaran Polda Bali.

Demi memberikan performa tanpa cela pada hari H, AKBP Ramadhanto harus menjalani latihan spartan selama berhari-hari di bawah sengatan terik matahari Bali.

AKBP Ramadhanto lama mendedikasikan tugasnya di wilayah hukum Polda Kepulauan Riau (Kepri), sebelum pindah tugas ke Polda Bali
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TAGS   AKBP Moch Dwi Ramadhanto AKBP Ramadhanto polda bali Ditsiber Polda Bali Bandar Judol judi online Sesko AL polda kepri Komandan Upaacara HUT ke-80 Bhayangkara

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