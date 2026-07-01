Kemenkum Bali Memperkuat Sinergitas di HUT Bhayangkara, Begini Pesan Kakanwil

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peringatan Hari ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antar-instansi penegak hukum di Provinsi Bali.

Sebagai wujud kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Bali terus mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian di daerah.

Sinergi ini terlihat dari kehadiran Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dalam upacara peringatan Hari ke-80 Bhayangkara di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (1/7).

Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", upacara ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua DPRD Bali, pimpinan instansi vertikal, beserta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, memimpin jalannya kegiatan.

Rangkaian upacara dimulai dari pemeriksaan pasukan, dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada personel, dan ditutup dengan pementasan tarian serta parade defile dari jajaran Polda Bali.

Tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" pada tahun ini merepresentasikan perjalanan Polr) dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui tema tersebut, Polri diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dan bersikap responsif dalam melayani serta melindungi masyarakat.