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Kemenkum Bali Memperkuat Sinergitas di HUT Bhayangkara, Begini Pesan Kakanwil

Rabu, 01 Juli 2026 – 14:59 WIB
Kemenkum Bali Memperkuat Sinergitas di HUT Bhayangkara, Begini Pesan Kakanwil - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengikuti upacara HUT ke-80 Bhayangkara di Lapangan Niti Mandala Renon, Rabu (1/7). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Peringatan Hari ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antar-instansi penegak hukum di Provinsi Bali.

Sebagai wujud kolaborasi tersebut, Kanwil Kemenkum Bali terus mendukung pelaksanaan tugas Kepolisian di daerah.

Sinergi ini terlihat dari kehadiran Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah dalam upacara peringatan Hari ke-80 Bhayangkara di Lapangan Niti Mandala Renon, Denpasar, Rabu (1/7).

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Mengusung tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat", upacara ini turut dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster, jajaran Forkopimda Provinsi Bali, Ketua DPRD Bali, pimpinan instansi vertikal, beserta pemangku kepentingan (stakeholder) terkait.

Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya, memimpin jalannya kegiatan.

Rangkaian upacara dimulai dari pemeriksaan pasukan, dilanjutkan dengan penganugerahan tanda kehormatan kepada personel, dan ditutup dengan pementasan tarian serta parade defile dari jajaran Polda Bali.

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Tema "80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat" pada tahun ini merepresentasikan perjalanan Polr) dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

Melalui tema tersebut, Polri diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme dan bersikap responsif dalam melayani serta melindungi masyarakat.

Peringatan Hari ke-80 Bhayangkara Tahun 2026 menjadi momentum untuk mempererat sinergitas antar-instansi penegak hukum di Provinsi Bali.
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah polda bali HUT ke-80 Bhayangkara Forkompimda Bali kekayaan intelektual

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