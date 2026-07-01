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Polda Bali Unjuk Alutsista saat HUT Bhayangkara, Irjen Daniel Sentil Gajah Mada

Rabu, 01 Juli 2026 – 14:48 WIB
Polda Bali Unjuk Alutsista saat HUT Bhayangkara, Irjen Daniel Sentil Gajah Mada - JPNN.com Bali
Kapolda Bali Irjen Daniel Adityaja memeriksa pasukan saat HUT ke-80 Bhayangkara di Lapangan Renon, Denpasar, Rabu (1/7). Foto: Humas Polda Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Suasana khidmat sekaligus meriah menyelimuti Lapangan Puputan Margarana, Renon, Denpasar pada Rabu (1/7).

Polda Bali menggelar upacara peringatan Hari ke-80 Bhayangkara dengan penuh rasa syukur serta menegaskan komitmen tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban di Pulau Dewata.

Upacara sakral ini dipimpin langsung oleh Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya yang bertindak sebagai Inspektur Upacara.

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Momen bersejarah ini turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Bali, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta berbagai undangan penting lainnya.

Irjen Daniel Adityajayaa menyatakan peringatan HUT Bhayangkara tahun ini mengangkat simbol nasionalisme, keberagaman budaya, dan toleransi yang menjadi kekuatan bangsa.

"Polri ingin menunjukkan keberagaman budaya dan toleransi di Bali sangat tinggi.

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Kita menghormati semua perbedaan dan bersatu seperti semangat yang ditunjukkan dalam kisah Gajah Mada yang mempersatukan Nusantara," ujar Kapolda Bali.

Ia menegaskan, semangat tersebut harus menjadi teladan bagi seluruh anggota Polri agar semakin dewasa, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Polda Bali menggelar upacara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara dengan penuh rasa syukur serta menegaskan komitmen tinggi dalam menjaga keamanan
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TAGS   polda bali HUT ke-80 Bhayangkara Parade alutsista Gajah Mada Kapolda Bali Irjen Daniel Adityajaya

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