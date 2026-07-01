Koster Pamer Aksi Nyata Bali Menuju Net Zero Emission 2045 di London

bali.jpnn.com, DENPASAR - Gubernur Bali Wayan Koster mencuri perhatian dalam ajang London Climate Action Week (LCAW) 2026 yang berlangsung di London, Selasa (23/6) lalu.

Menjadi satu-satunya kepala daerah tingkat provinsi dari benua Asia yang hadir, Koster membawa misi besar Bali dalam mempercepat transisi energi bersih di panggung global.

Pertemuan elite yang berlangsung pada pukul 08.00–11.00 waktu setempat ini dihadiri oleh lebih dari 200 peserta lintas negara.

Di antaranya terdapat 26 kepala daerah (termasuk delapan gubernur dan wali kota dunia), pembuat kebijakan, lembaga internasional, hingga komunitas lingkungan dari benua Amerika, Eropa, Afrika, dan Asia.

Acara prestisius ini dibuka Pendiri Bloomberg Philanthropies, Michael Bloomberg, dan dilanjutkan dengan pidato kunci dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres.

Sekjen PBB António Guterres menyoroti krisis kembar yang sedang dihadapi dunia saat ini, yaitu krisis energi dan iklim akibat ketergantungan akut pada bahan bakar fosil.

Antonio Guterres menegaskan bahwa transisi ke energi terbarukan bukan lagi sekadar opsi lingkungan, melainkan strategi ekonomi dan keamanan yang mutlak.

Ada yang menarik dalam pidatonya kali ini. Guterres secara khusus menyoroti dampak ledakan teknologi Artificial Intelligence (AI) terhadap lonjakan konsumsi energi dunia.