JPNN.com

JPNN.com Bali Bali Terkini Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Juli 2026, Ada Hari yang Istimewa

Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Juli 2026, Ada Hari yang Istimewa

Rabu, 01 Juli 2026 – 08:18 WIB
Jadwal Rahinan Umat Hindu Bali Juli 2026, Ada Hari yang Istimewa - JPNN.com Bali
Ilustrasi umat Hindu Bali melakukan upacara saat rerahinan. Foto: menyali-buleleng.desa.id

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rerahinan bagi umat Hindu di Bali merupakan peringatan hari-hari suci.

Rerahinan berasal dari kata rai yang berarti puncaknya hari, atau hari-hari yang dipandang penting dan suci.

Oleh karena pada hari-hari suci itulah kekuatan spiritual akan mengalir lebih besar dan deras yang merupakan kekuatan suci yang mengalir dari Ida Sanghyang Widhi Wasa.

Baca Juga:

Rerahinan itu diperingati atas dasar nilai moral spiritual dan tingkat kesadaran manusia atau umat itu sendiri dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya.

Dilansir dari Kalender Bali, sepanjang Juli 2026, ada delapan kali rerahinan yang digelar umat Hindu di Bali.

Umat Hindu di Bali dijadwalkan menggelar persembahyangan di merajan maupun sanggahnya masing-masing.

Baca Juga:

Berikut jadwal rerahinan umat Hindu Bali pada Juli 2026:    

1.       1 Juli 2026. Buda Wage Langkir.

Umat Hindu Bali sepanjang Juli 2026 menggelar rerahinan delapan kali. Jadwal rerahinan umat Hindu, ada Hari Bhatara Sri hingga hari istimewa
Facebook JPNN.com Bali Twitter JPNN.com Bali Pinterest JPNN.com Bali Linkedin JPNN.com Bali Flipboard JPNN.com Bali Line JPNN.com Bali JPNN.com Bali
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Bali di Google News

TAGS   Rerahinan Rahinan Jadwal Rahinan Bali umat hindu Hari Bhatari Sri Galungan Kuningan purnama

BERITA TERKAIT

Bali United - JPNN.com Bali
  1. Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara - JPNN.com Bali

    Fixed, Gabriel Mutombo Pilih Persib Bukan Bali United, CEO Adhitia Buka Suara

  2. PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas - JPNN.com Bali

    PSSI Coach Educator: Juru Taktik Bali United Bersanding dengan Eks Pelatih Timnas

  3. Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo - JPNN.com Bali

    Dua Penggawa Muda Bali United Tembus Timnas U17 Kontra Malaysia di Solo

    4. Berita Bali United Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU