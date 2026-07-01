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Kalender Bali Rabu (1/7): Baik untuk Berjualan & Mengadakan Pertemuan

Rabu, 01 Juli 2026 – 06:45 WIB
Kalender Bali Rabu (1/7): Baik untuk Berjualan & Mengadakan Pertemuan - JPNN.com Bali
Kalender Bali Selasa 1 Juli 2026 bertepatan dengan Buda Wage Langkir. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Rabu hari ini (1/7) berdasarkan kalender Bali masuk Buda Wage Langkir.

Masyarakat Bali masih menggunakan kalender tersebut untuk acara keagamaan, usaha, pertanian, pernikahan atau kelahiran.

Meski mengadopsi sistem penanggalan Saka India, kalender Bali telah mengalami modifikasi sesuai dengan unsur lokal.

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Pada kalender Bali terdapat pengalantaka sebagai acuan penetapan purnama dan tilem.

Melalui pengalantaka maka bisa menentukan hari baik (ala ayuning dewasa ayu) dan buruk (dewasa ala).

Penanggalan Bali juga tak lepas dari weweran yang dilakukan perhitungan dengan wuku sehingga dari pertemuan hari tersebut akan menentukan hari baik dan buruk untuk melakukan sesuatu.

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Berikut ala ayuning dewasa ayu pada Rabu hari ini (1/7) dilansir dari kalenderbali.org:

 

Kalender Bali Rabu 1 Juni 2026 bertepatan dengan Buda Wage Langkir: Hari baik untuk berjualan & mengadakan pertemuan
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TAGS   kalender Kalender Bali Kalender Bali Rabu 1 Juli 2026 Dewasa Ayu Hari Baik untuk Berjualan Hari Baik Mengadakan Pertemuan Buda Wage Langkir Ala Ayuning Dewasa Ayu Hari Baik Kalender Bali

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