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Selat Nusa Penida Bali Dibidik Jadi Percontohan Pembangkit Listrik Arus Laut

Selasa, 30 Juni 2026 – 20:32 WIB
Selat Nusa Penida Bali Dibidik Jadi Percontohan Pembangkit Listrik Arus Laut - JPNN.com Bali
Ilustrasi ombak di perairan Selat Nusa Penida. Selat-selat di Indonesia sangat ideal untuk pengembangan EBT arus laut. Salah satu titik paling potensial adalah Selat Nusa Penida, Bali. Foto: Ali Mustofa/JPNN.com

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali terus mematangkan langkah nyata menuju visi Bali Mandiri Energi.

Sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pemprov Bali memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Salah satunya dengan melirik potensi besar energi laut.

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Hal ini mengemuka dalam acara Sosialisasi Pre-Feasibility Study (Pra-Studi Kelayakan) Proyek Percontohan Energi Laut Terbarukan di Nusa Penida yang digelar di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Selasa (30/6).

“Salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah mewujudkan Bali Mandiri Energi.

Gubernur berkomitmen penuh mendukung penggunaan EBT, mulai dari implementasi kendaraan listrik hingga kewajiban pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan industri pariwisata,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.

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Potensi laut Bali bukan sekadar isu belaka.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, Indonesia memiliki harta karun hijau berupa energi arus laut yang sangat melimpah.

Selat-selat di Indonesia sangat ideal untuk pengembangan EBT arus laut. Salah satu titik paling potensial adalah Selat Nusa Penida, Bali.
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TAGS   Selat Nusa Penida Pembangkit Listrik Arus Laut Bali Mandiri Energi energi baru terbarukan PLTS Atap Indonesia Selat Bali Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut PLTAL

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