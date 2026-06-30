Selat Nusa Penida Bali Dibidik Jadi Percontohan Pembangkit Listrik Arus Laut

bali.jpnn.com, DENPASAR - Pemprov Bali terus mematangkan langkah nyata menuju visi Bali Mandiri Energi.

Sejalan dengan implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2019 tentang Bali Energi Bersih, Pemprov Bali memberikan dukungan penuh terhadap pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT).

Salah satunya dengan melirik potensi besar energi laut.

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Hal ini mengemuka dalam acara Sosialisasi Pre-Feasibility Study (Pra-Studi Kelayakan) Proyek Percontohan Energi Laut Terbarukan di Nusa Penida yang digelar di Four Star by Trans Hotel, Denpasar, Selasa (30/6).

“Salah satu kebijakan strategis pemerintah adalah mewujudkan Bali Mandiri Energi.

Gubernur berkomitmen penuh mendukung penggunaan EBT, mulai dari implementasi kendaraan listrik hingga kewajiban pemanfaatan PLTS atap untuk instansi pemerintah, swasta, dan industri pariwisata,” ujar Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra.

Potensi laut Bali bukan sekadar isu belaka.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh USAID-SINAR dan EBTKE-ESDM, Indonesia memiliki harta karun hijau berupa energi arus laut yang sangat melimpah.