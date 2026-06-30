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Masuk Nominasi Nasional, Dua Pegawai Kemenkum Bali Lulus Verifikasi Tim Pusat

Selasa, 30 Juni 2026 – 16:43 WIB
Masuk Nominasi Nasional, Dua Pegawai Kemenkum Bali Lulus Verifikasi Tim Pusat - JPNN.com Bali
Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah mengikuti Rapat Pembahasan Calon Penerima Penghargaan Karya Dhika dan Pegawai Teladan Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (30/6). Foto: Kemenkum Bali

bali.jpnn.com, DENPASAR - Kemenkum Bali mengikuti Rapat Pembahasan Calon Penerima Penghargaan Karya Dhika dan Pegawai Teladan Tahun 2026 yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting, Selasa (30/6).

Rapat dipimpin oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Sunu Tedy Maranto, didampingi Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum, Jusman, beserta jajaran.

Kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka membahas hasil verifikasi lapangan, prestasi, inovasi, serta penentuan calon penerima Penghargaan Karya Dhika dan Pegawai Teladan Tahun 2026 di lingkungan Kementerian Hukum.

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Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah, mengikuti rapat didampingi Tim Analis SDM Aparatur bersama perwakilan Kanwil Kemenkum D.I Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, dan Bali yang masuk dalam nominasi penghargaan.

Kakanwil Eem Nurmanah menyampaikan usulan tiga nominasi dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali, yakni Eem Nurmanah dan Juli Sapta Putra Hantana sebagai calon penerima Penghargaan Karya Dhika.

Kemudian Luh Winda Pratiwi sebagai calon Pegawai Teladan Tahun 2026.

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Kakanwil Eem Nurmanah diusulkan sebagai calon penerima Penghargaan Karya Dhika atas proyek perubahan *Artha Karya (Akses Ramah dan Terpadu atas Hasil Karya Penyandang Disabilitas)*.

Proyek perubahan ini adalah sebuah inovasi yang memberikan layanan terpadu bagi penyandang disabilitas dalam memperoleh perlindungan kekayaan intelektual sekaligus meningkatkan nilai ekonomi atas hasil karya yang dimiliki.

Juli Sapta Putra Hantana ditetapkan sebagai calon penerima Penghargaan Karya Dhika dan Luh Winda Pratiwi sebagai calon Pegawai Teladan
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TAGS   Kemenkum Bali Kakanwil Kemenkum Bali Eem Nurmanah ASN ASN Kemenkum Bali penghargaan

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